Успех - зависит от тебя!
Обо мне:Я — веб-дизайнер
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS)
- Помощь в настройке Я.Директ.
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Настройка Я.Директ, Google Adwords
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.