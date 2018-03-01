Успех - зависит от тебя!

Обо мне:

Я — веб-дизайнер

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS)

- Помощь в настройке Я.Директ.

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.