Могу:

1. "Залить" контент на сайт.

2. Сделать транскрибацию.

3. Перевести тексты с английского языка на русский.

4. Корректировать текст.

5. Сделать рерайт.

6. Возможно, помогу с рассылками.

Не делала, но попробую:

1. Вести инстаграм (заливка постов, ответы на комментарии).

2. Вести страницы/группы и пр. в разных соц сетях. В том числе модератором и/или администратором.

3. Работать консультантом интернет-магазина.

4. Писать и рерайтить статьи на темы, связанные с детьми, родителями, логопедией.