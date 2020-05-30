Yu-liya

Юлия Yu-liya

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Могу:

1. "Залить" контент на сайт. 

2. Сделать транскрибацию.

3. Перевести тексты с английского языка на русский. 

4. Корректировать текст. 

5. Сделать рерайт. 

6. Возможно, помогу с рассылками. 

Не делала, но попробую:

1. Вести инстаграм (заливка постов, ответы на комментарии). 

2. Вести страницы/группы и пр. в разных соц сетях. В том числе модератором и/или администратором. 

3. Работать консультантом интернет-магазина. 

4. Писать и рерайтить статьи на темы, связанные с детьми, родителями, логопедией. 