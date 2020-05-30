Могу:
1. "Залить" контент на сайт.
2. Сделать транскрибацию.
3. Перевести тексты с английского языка на русский.
4. Корректировать текст.
5. Сделать рерайт.
6. Возможно, помогу с рассылками.
Не делала, но попробую:
1. Вести инстаграм (заливка постов, ответы на комментарии).
2. Вести страницы/группы и пр. в разных соц сетях. В том числе модератором и/или администратором.
3. Работать консультантом интернет-магазина.
4. Писать и рерайтить статьи на темы, связанные с детьми, родителями, логопедией.
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