Работаю удаленно. Ответственно подхожу к выполнению задач. У меня есть высшее образование инженера в сфере деревообработки, мебели и домостроения. Свободно владею программами AutoCAD, CorelDraw и KitchenDraw. Проектирую любую индивидуальную корпусную мебель, составляю чертежи коммуникаций (электрика, сантехника), также её рациональное размещение. Составляю проекты частного домостроения. Имею отличные навыки общения с людьми, могу заключать сделки и проекты по телефону.