[table]Занималась гейм-дизайном, разработка контента игры, работа с багами и текстовыми ошибками. Работа с модераторами. Работа в фото-студии - художественные фото, видео-монтаж. Дизайн сувенирной продукции. Контент-менеджер - разработка нового проекта, сбор нужной информации, обработка текстов и фотографий, заполнение сайта новым контентом.

Навыки:

Организационное планирование, ведение переговоров в разных направлениях, Навыки делового общения; обеспечения жизнедеятельности офиса; проведения переговоров; составления отчетности; статистической обработки данных; и пр.

В ходе многочисленных лет общения в разным контингентом людей - научилась быть терпеливой, стрессоустойчивой, неконфликтной.[/table]