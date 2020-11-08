Добрый день! Меня зовут Юлия. Создам классный видеоролик для вас!

Работаюв программах After Effects, Adobe Illustrator, Vegas Pro.

Имею высшее техническое образование, окончила магистратуру по технической специальности, работаю на нефтехимическом предприятии.

Мечтаю уйти во фриланс, чтобы путешествовать и наполняться вдохновением для создания наилучшего результата для вас!

Выполню для вас:

Видеомонтаж продающих роликов для вашего бизнеса

Уникальные сторис для инстаграм

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