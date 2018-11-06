Качественная верстка Ваших макетов не дорого по причине отсутствия отзывов
Связь со мной:
Skype - AkumuraRin
Почта - [email protected]
Мои навыки и технологии:
- HTML5, CSS3, JS, jQuery;
- Кроссбраузерность(Все современные браузеры);
- Адаптивная и отзывчивая верстка;
- CSS препроцессор Stylus;
- Сборщик проектов Gulp.js;
- Методология BEM;
- Удобный и читаемый, а самое главное поддерживаемый код;
- Соблюдение стандартов и рекомендаций W3C;
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии к коду
- Прозрачное сотрудничество.
- Гарантия результата ( не берусь за работу, которую не смогу выполнить качественно и вовремя).
- Адекватные и аргументированные ставки.
- Ежедневная отчетность о проделанной работе.
- Не ухожу в игнор и всегда предупреждаю о возможных коллизиях.