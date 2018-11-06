YudHay

Антон YudHay

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка Ваших макетов не дорого по причине отсутствия отзывов

Связь со мной:

Skype - AkumuraRin

Почта - [email protected]

Мои навыки и технологии:

  • HTML5, CSS3, JS, jQuery;
  • Кроссбраузерность(Все современные браузеры);
  • Адаптивная и отзывчивая верстка;
  • CSS препроцессор Stylus;
  • Сборщик проектов Gulp.js;
  • Методология BEM;
  • Удобный и читаемый, а самое главное поддерживаемый код;
  • Соблюдение стандартов и рекомендаций W3C;
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии к коду
Принципы работы:

  • Прозрачное сотрудничество.
  • Гарантия результата ( не берусь за работу, которую не смогу выполнить качественно и вовремя).
  • Адекватные и аргументированные ставки.
  • Ежедневная отчетность о проделанной работе.
  • Не ухожу в игнор и всегда предупреждаю о возможных коллизиях.