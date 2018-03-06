Профессиональный подход. Приятное отношение к клиенту.
- Предлагаю Вам выполнение работы по быстрому и качественному переведу аудио, видео в текст.
- По Вашему требованию убираю слова-паразиты, повторы, заминки.
- Работаю с любыми записями, но стоит отметить, что на плохие по качеству записи требуется затратить больше времени.
Перед тем как оформлять дополнительные опции по срочным файлам напишите мне, чтобы не случилось казусов и недопониманий.
Не стоит искать других - я вполне подойду на Вашу работу. Смело обращайтесь, не стесняйтесь. Готов к общению!
Быстро и качественно.
Работа выполняется в формате . doсх (. doc . txt-по желанию).
Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи постоянно!
Заинтересован в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.
Действие аккаунта приостановлено!
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