Профессиональный подход. Приятное отношение к клиенту.

Предлагаю Вам выполнение работы по быстрому и качественному переведу аудио, видео в текст.

По Вашему требованию убираю слова-паразиты, повторы, заминки.

Работаю с любыми записями, но стоит отметить, что на плохие по качеству записи требуется затратить больше времени.

Если вам требуется срочная работа, возможно даже в самые кратчайшие сроки или в ночное время, то Вы обратились по адресу.

Перед тем как оформлять дополнительные опции по срочным файлам напишите мне, чтобы не случилось казусов и недопониманий.

Не стоит искать других - я вполне подойду на Вашу работу. Смело обращайтесь, не стесняйтесь. Готов к общению!

Быстро и качественно.

Работа выполняется в формате . doсх (. doc . txt-по желанию).

Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи постоянно!

Заинтересован в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.