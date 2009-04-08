Отношение Вадима к ведению проекта мотивирует на работу с наилучшей отдачей. Оплата - в очередной раз - без сучка без задоринки! Плюс - порадовал аванс, за отрисовку первой части проекта и бонус, за работу над качеством! Сотрудничество - в удовольствие !