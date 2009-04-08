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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Евгению, он d очередной раз выполнил проект отлично, так как я хотел!
Ответный отзыв
Отношение Вадима к ведению проекта мотивирует на работу с наилучшей отдачей. Оплата - в очередной раз - без сучка без задоринки! Плюс - порадовал аванс, за отрисовку первой части проекта и бонус, за работу над качеством! Сотрудничество - в удовольствие !
$20
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана качественно, я остался доволен. Рекомендую Евгения!
Ответный отзыв
Впечатление о работе с Вадимом - самое положительное! Не могу не отметить лояльность и гибкость в отношении конструктивной работы над задачей. Деловое ведение процесса проекта - на высоте! Начиная от момента создания договора о безопасной сделке, до процедуры оплаты. Вадим действительно надежный партнер!
$7
10 баллов
14 лет назад
Отличная коммуникация и понимание сути вопроса. Работа выполнена идеально, рекомендую Вам Евгения!!!
Ответный отзыв
Очень лояльный подход в выборе исполнителей. Не может не радовать четкое техзадание, а также мгновенная оплата!
$7
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за работу, было сделано не дорого и главное качественно!
Ответный отзыв
Процесс сотрудничества - весьма плодотворный. Оплата результата творчества - мгновенная.
$10
10 баллов
15 лет назад
Евгений хороший исполнитель! Работу выполнил во время, качественно и аккуратно. Все пожелания и доработки учел и сделал. Буду сотрудничать с ним в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Впечатления позитивные.Заботливое сопровождение проекта.Творческий результат оплачен мгновенно