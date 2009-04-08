Yugene

Евгений Yugene

 
41 годУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн Сайтов, Баннеры, Логотипы
Дизайн сайта
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
dealancer
Вадим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$25
10 баллов
14 лет назад
Проект для Yugene
Спасибо Евгению, он d очередной раз выполнил проект отлично, так как я хотел!
Отношение Вадима к ведению проекта мотивирует на работу с наилучшей отдачей. Оплата - в очередной раз - без сучка без задоринки! Плюс - порадовал аванс, за отрисовку первой части проекта и бонус, за работу над качеством! Сотрудничество - в удовольствие !
Ответный отзыв
dealancer
Вадим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Публикация объявлений в форумах
Работа сделана качественно, я остался доволен. Рекомендую Евгения!
Впечатление о работе с Вадимом - самое положительное! Не могу не отметить лояльность и гибкость в отношении конструктивной работы над задачей. Деловое ведение процесса проекта - на высоте! Начиная от момента создания договора о безопасной сделке, до процедуры оплаты. Вадим действительно надежный партнер!
Ответный отзыв
dealancer
Вадим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$7
10 баллов
14 лет назад
Заполнить сайт контентом (CopyPaste). Срочно!
Отличная коммуникация и понимание сути вопроса. Работа выполнена идеально, рекомендую Вам Евгения!!!
Очень лояльный подход в выборе исполнителей. Не может не радовать четкое техзадание, а также мгновенная оплата!
Ответный отзыв
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Доработка скрипта и изготовить баннер 88х31
Спасибо за работу, было сделано не дорого и главное качественно!
Процесс сотрудничества - весьма плодотворный. Оплата результата творчества - мгновенная.
Ответный отзыв
vitalz
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Доработать логотип в кореле
Евгений хороший исполнитель! Работу выполнил во время, качественно и аккуратно. Все пожелания и доработки учел и сделал. Буду сотрудничать с ним в дальнейшем. Рекомендую!
Впечатления позитивные.Заботливое сопровождение проекта.Творческий результат оплачен мгновенно
Ответный отзыв