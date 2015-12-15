Писательская и фотографическая деятельность

ФОТОГРАФИЯ. Опыт: 5 лет.

Буду рада сотрудничеству и выполнению творческих проектов как в городе Екатеринбурге, так и за его пределами.

РЕТУШЬ. Опыт: 4 года.

Владею Adobe Photoshop и Adobe Lightroom на продвинутом уровне. Ретушь фотографий осуществляю посредством знаменитой техники dodge&burn.

ПИСАТЕЛЬСТВО И ВСЁ ТАКОЕ. Опыт: 6 лет.

В написании статей особенно привлекают статьи, связанные с индустрией компьютерных и настольных игр. С удовольствием пишу о событиях культуры, а также статьи о психологии, истории; есть опыт создания новостных лент. Могу помогать с рефератами, докладами на историческую, социальную тему и на любую другую, связанную с моим кругом интересов и обучением.

Есть опыт редактуры статей: 2 года.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. Опыт: 12 лет.

Занимаюсь изучением английского языка на протяжении 12 лет: школа с углубленным изучением + университет. Владею им на уровне Intermediate. Могу выполнять русско-английские и англо-русские переводы, помогать в изучении грамматики.

В данный момент являюсь студенткой исторического факультета Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

В работе обязательна, исполнительна, дисциплинирована и пунктуальна.