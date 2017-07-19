Yulechka91

Контент-менеджер
Желаемые обязанности:
- наполнение сайтов / интернет-магазинов (фото товара, описание, заполнение всех атрибутов, цены и т.д.);
- ретайт, копирайт, копипаст.
https://its37.ru/shop/ карточки товаров в категориях Garmin, экотранспорт, частично iPhone и iPad
https://www.brainybox.ru/catalog/ карточки всех видов товаров
http://top3dshop.ru/ карточки для принтеров, vr, станков, профессионального оборудования, материалов и т.д.
http://www.1001ruchka.ru/category/ruchki-hugo-boss/ Товары Hugo Boss
http://ivbb.ru/posting.phpreset_sid=bb311f429919b8ad4dfaa163553cf902&reset_user=1&sid=bb311f429919b8ad4dfaa163553cf902&mode=edit&f=762&p=6114223 кондиционеры
https://www.oldi.ru/ описания к ряду бытовой техники
https://ateliesaun.ru/ описание товаров для бани
http://e96.ru/help/about карточки для товаров
http://www.galser.ru/ карточки товаров
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