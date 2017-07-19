Yulechka91

Юлия Орехова Yulechka91

 
32 годаРоссия/Воронеж
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Контент-менеджер

Желаемые обязанности:

  • наполнение сайтов / интернет-магазинов (фото товара, описание, заполнение всех атрибутов, цены и т.д.);
  • ретайт, копирайт, копипаст.
Работала со следующими сайтами:

https://its37.ru/shop/ карточки товаров в категориях Garmin, экотранспорт, частично iPhone и iPad

https://www.brainybox.ru/catalog/ карточки всех видов товаров

http://top3dshop.ru/ карточки для принтеров, vr, станков, профессионального оборудования, материалов и т.д.

http://www.1001ruchka.ru/category/ruchki-hugo-boss/ Товары Hugo Boss

http://ivbb.ru/posting.phpreset_sid=bb311f429919b8ad4dfaa163553cf902&reset_user=1&sid=bb311f429919b8ad4dfaa163553cf902&mode=edit&f=762&p=6114223 кондиционеры

https://www.oldi.ru/ описания к ряду бытовой техники

https://ateliesaun.ru/ описание товаров для бани

http://e96.ru/help/about карточки для товаров

http://www.galser.ru/ карточки товаров

Карточки товаров