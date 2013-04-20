журналист-рекламщик, переводчик в сфере профессиональной коммуникации

http://newzvuki.ru/issuance/detail.php?ID=3698&SECTION_ID=215

http://newzvuki.ru/issuance/detail.php?ID=3713&SECTION_ID=215

http://newzvuki.ru/issuance/detail.php?ID=3718&SECTION_ID=215

http://www.newzvuki.ru/issuance/detail.php?ID=3742&SECTION_ID=215

на этом же сайте вела рубрику новости и анонсы

сейчас с ребятами не работаю