журналист-рекламщик, переводчик в сфере профессиональной коммуникации
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на этом же сайте вела рубрику новости и анонсы
сейчас с ребятами не работаю
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