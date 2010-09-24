Качественный перевод с/на английский язык

Ф.И.О. Талагаева Юлия Александровна

Возраст: 27

Пол: женский

Образование: высшее,

Адрес: г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 39, кв. 180.

Контактный телефон: (84545) 4-51-92

E-mail: [email protected]

[email protected]

ICQ: 399-411-965

Иностранные языки: английский (в совершенстве), немецкий (институт)

Желаемая работа: удаленный переводчик

Образование:

1998-2003 факультет иностранных языков Балашовского Филиала Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (квалификация "Учитель английского и немецкого языков")

2003-2006 – аспирантура при Балашовском Филиале Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

кандидат филологических наук по специальности 10.01.03. - литература народов стран зарубежья (английская литература)

Опыт работы:

2003- по настоящее время – преподаватель английского языка в филиале ФГОУ ВПО "ПАГС" в г. Балашове

Имею опыт перевода научных статей с/на английский язык. Мне приходилось делать устный и письменный перевод с английского на русский и с русского на английский, вести переписку на английском языке. Имею опыт общения с носителями языка. У меня нет диплома переводчика, но надеюсь, что навыки в области перевода окажутся достаточными для получения этой работы.

С радостью выполню перевод любого текста для подтверждения своего уровня знаний.

Тематика: математика, менеджмент, инструкции к бытовой технике, литературоведение, искусство, психология, тексты общей тематики, художественные тексты.

Профессиональные навыки:

Объем переводов: 5-10 страниц в день.

Дополнительно:

Пользователь ПК: Windows ХР; Word; Excel, PowerPoint, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Fine Reader, навигация в Интернете.

Соблюдение сроков. Обязательность. Гибкость.