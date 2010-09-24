Ф.И.О. Талагаева Юлия Александровна
Возраст: 27
Пол: женский
Образование: высшее,
Адрес: г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 39, кв. 180.
Контактный телефон: (84545) 4-51-92
E-mail: [email protected]
ICQ: 399-411-965
Иностранные языки: английский (в совершенстве), немецкий (институт)
Желаемая работа: удаленный переводчик
Образование:
1998-2003 факультет иностранных языков Балашовского Филиала Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (квалификация "Учитель английского и немецкого языков")
2003-2006 – аспирантура при Балашовском Филиале Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
кандидат филологических наук по специальности 10.01.03. - литература народов стран зарубежья (английская литература)
Опыт работы:
2003- по настоящее время – преподаватель английского языка в филиале ФГОУ ВПО "ПАГС" в г. Балашове
Имею опыт перевода научных статей с/на английский язык. Мне приходилось делать устный и письменный перевод с английского на русский и с русского на английский, вести переписку на английском языке. Имею опыт общения с носителями языка. У меня нет диплома переводчика, но надеюсь, что навыки в области перевода окажутся достаточными для получения этой работы.
С радостью выполню перевод любого текста для подтверждения своего уровня знаний.
Тематика: математика, менеджмент, инструкции к бытовой технике, литературоведение, искусство, психология, тексты общей тематики, художественные тексты.
Профессиональные навыки:
Объем переводов: 5-10 страниц в день.
Дополнительно:
Пользователь ПК: Windows ХР; Word; Excel, PowerPoint, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Fine Reader, навигация в Интернете.
Соблюдение сроков. Обязательность. Гибкость.
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