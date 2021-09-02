Здравствуйте, меня зовут Юлия, я UX/UI Designer. Опыт работы веб дизайнером более 3-х лет. Специализируюсь на создании лендингов, сайтов - визиток, квизов, многостраничгных сайтов, интернет магазинов, баннеров.
Работая со мной, вы получите:
- современный и уникальный дизайн;
- адаптивную версию для планшетных и мобильных устройств (4 варианта);
- бесплатные правки;
- готовый макет к верстке;
- сопровождение проекта во время верстки.
Работаю в Figma.Хорошо знаю фотошоп и иллюстратор. Оказываю дополнительные услуги: отрисовка уникальных иконок, иллюстраций, стикеров, Highlight Story. Всегда на связи, пишите обсудим ваш проект.