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Юлия
Yulia1994
Yulia1994
29 лет
Россия
/
Новочеркасск
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
Озвучиваю русские и английские тексты.
Высшее образование, английский язык на уровне Intermediate.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Новости на английском/News in english
46 просмотров
Greeting in english
52 просмотра
Приветствие
56 просмотров
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