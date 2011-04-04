ОБРАЗОВАНИЕ (второе высшее):
2010 – наст.вр. Тульский педагогический университет им. Л.Н.Толстого
Специальность: «Перевод и переводоведение»
Квалификация: «Лингвист-переводчик»
2006-2008 гг. Центр дополнительного образования Big Ben International – Курсы английского языка.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
В настоящее время-помощник руководителя.
Опыт работы с иностранными партнерами; ведение деловой переписки на английском с иностранными партнерами; перевод технических инструкций с английского на русский.
Пользователь ПК: Microsoft Word‚ Excel,‚ABBYY Lingvo, ABBYY Fine Reader (или другие программы распознавания графических изображений/файлов .pdf).
Английский язык: разговорный
Испанский язык: базовый
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Коммуникабельность, высокая степень ответственности‚ стремление к углублению имеющихся знаний и совершенствованию полученных навыков.