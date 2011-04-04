Удаленный переводчик с английского языка на русский

ОБРАЗОВАНИЕ (второе высшее):

2010 – наст.вр. Тульский педагогический университет им. Л.Н.Толстого

Специальность: «Перевод и переводоведение»

Квалификация: «Лингвист-переводчик»

2006-2008 гг. Центр дополнительного образования Big Ben International – Курсы английского языка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

В настоящее время-помощник руководителя.

Опыт работы с иностранными партнерами; ведение деловой переписки на английском с иностранными партнерами; перевод технических инструкций с английского на русский.

Пользователь ПК: Microsoft Word‚ Excel,‚ABBYY Lingvo, ABBYY Fine Reader (или другие программы распознавания графических изображений/файлов .pdf).

Английский язык: разговорный

Испанский язык: базовый

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Коммуникабельность, высокая степень ответственности‚ стремление к углублению имеющихся знаний и совершенствованию полученных навыков.