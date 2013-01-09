Yulia260501

ОБРАЗОВАНИЕ
• 2012 – 2014
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Высшая школа менеджмента (магистратура)
Информационные технологии и инновационный менеджмент, студентка
• 2007 – 2012
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Институт пищевой и перерабатывающей промышленности
Кафедра технологии и организации питания, выпускница (специалист)
ЗАНЯТОСТЬ
• Январь 2013 (настоящее время)
Стажировка в бизнес-школе BI, Осло, Норвегия
• Сентябрь - Декабрь 2012
Студент магистратуры Высшей школы менеджмента СПбГУ, работающий на магистерской диссертацией (начальная стадия), участник групповых и индивидуальных проектов в области менеджмента, участник кейс-турниров в Санкт-Петербурге и Москве, открытый к получению нового опыта и навыков
• 2007 – 2012
Староста академической группы в Кубанском государственном технологическом университете: организация различных мероприятий внутри группы, факультета, университета, написание сценариев для выступлений студенческих групп в художественной самодеятельности, ведение журнала посещаемости занятий студентами, решение организационных вопросов внутри университета
• 2008 – 2011
Информационно-научный поиск в области инновационных биотехнологий в пищевой промышленности, публикация исследований в университетских научных журналах, ежегодное участие в «Недели науки» КубГТУ
• 2008 – 2010
Член студенческого совета Факультета пищевой биотехнологии и ресторанного бизнеса КубГТУ, ответственная за ведение научной работы студентами младших курсов
ДОСТИЖЕНИЯ
• Полуфиналист игры «Win & Begin», октябрь 2012, Москва
• Победитель Всероссийского конкурса ресторанного бизнеса (член сборной команды университета), декабрь 2011, Краснодар
• FCE, оценка C
• TOEFL IBT, 87, сентябрь 2012
• Ежегодный участник студенческих научных конференций по секции «Инновации в пищевых технологиях», 2010 – 2011, Краснодар
• Победитель студенческой научной конференции, секция «Травы и пряности», 2009, Краснодар
• Победитель студенческой научной конференции, секция «Экология», 2008, Краснодар
ОПЫТ РАБОТЫ
• 2011 - март 2012
Частичная занятость: Бизнес-Отель, Краснодар
Должность: администратор гостиницы
Обязанности: прием гостей, регистрация, check-out, контроль работы ресторана гостиницы, бронирование номеров гостиницы (лично, по факсимильной связи), телефонные переговоры в рамках работы на reception, подготовка кассовых отчетов по окончании смены, закрытие кассы, ведение кассовой книги, операций на кассовом аппарате, выполнение отчетов с гашением (без гашения), наличный и безналичный расчет гостей, работа с факсом (отправка/прием).
• лето 2011
Летняя стажировка: ресторан предназначен компании "Русский Проект", Краснодар
Должность: помощник менеджера проекта
• лето 2011
Летняя стажировка: ресторан «Мадьяр», Краснодар
Должность: помощник менеджера ресторана
• лето 2010
Летняя производственная практика: ресторан «Рахмат», Краснодар
• лето 2009
Летняя ознакомительная практика: Центр отдыха и здоровья «Политехник», Лермонтово, Краснодарский край
НАВЫКИ
• MS Office, Internet, AutoCAD, Isis Draw (выполнение курсовых работ и проектов, дипломного проекта)
• Опыт проведения тренингов
• Опыт выполнения переводов с русского на английский язык
• Знание иностранных языков: английский (B2), немецкий (А1.2)
ИНТЕРЕСЫ
• Профессиональное развитие: обучение в университете, чтение профессиональной литературы, журналов «Эксперт», «The Economist»
• Исследования компаний (эмпирические) для подбора материалов для магистерской диссертации
• Маркетинговые исследования рынков России и за рубежом, изучение психологии поведения покупателя и факторы влияния на него
• Хобби: чтение зарубежной классики, интересные книги, языки, теория лидерства