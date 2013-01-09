Yulia260501

Законченное высшее образование, студентка англоязычной магистратуры

ОБРАЗОВАНИЕ

• 2012 – 2014

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Высшая школа менеджмента (магистратура)

Информационные технологии и инновационный менеджмент, студентка

• 2007 – 2012

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар

Институт пищевой и перерабатывающей промышленности

Кафедра технологии и организации питания, выпускница (специалист)

ЗАНЯТОСТЬ

• Январь 2013 (настоящее время)

Стажировка в бизнес-школе BI, Осло, Норвегия

• Сентябрь - Декабрь 2012

Студент магистратуры Высшей школы менеджмента СПбГУ, работающий на магистерской диссертацией (начальная стадия), участник групповых и индивидуальных проектов в области менеджмента, участник кейс-турниров в Санкт-Петербурге и Москве, открытый к получению нового опыта и навыков

• 2007 – 2012

Староста академической группы в Кубанском государственном технологическом университете: организация различных мероприятий внутри группы, факультета, университета, написание сценариев для выступлений студенческих групп в художественной самодеятельности, ведение журнала посещаемости занятий студентами, решение организационных вопросов внутри университета

• 2008 – 2011

Информационно-научный поиск в области инновационных биотехнологий в пищевой промышленности, публикация исследований в университетских научных журналах, ежегодное участие в «Недели науки» КубГТУ

• 2008 – 2010

Член студенческого совета Факультета пищевой биотехнологии и ресторанного бизнеса КубГТУ, ответственная за ведение научной работы студентами младших курсов

ДОСТИЖЕНИЯ

• Полуфиналист игры «Win & Begin», октябрь 2012, Москва

• Победитель Всероссийского конкурса ресторанного бизнеса (член сборной команды университета), декабрь 2011, Краснодар

• FCE, оценка C

• TOEFL IBT, 87, сентябрь 2012

• Ежегодный участник студенческих научных конференций по секции «Инновации в пищевых технологиях», 2010 – 2011, Краснодар

• Победитель студенческой научной конференции, секция «Травы и пряности», 2009, Краснодар

• Победитель студенческой научной конференции, секция «Экология», 2008, Краснодар

ОПЫТ РАБОТЫ

• 2011 - март 2012

Частичная занятость: Бизнес-Отель, Краснодар

Должность: администратор гостиницы

Обязанности: прием гостей, регистрация, check-out, контроль работы ресторана гостиницы, бронирование номеров гостиницы (лично, по факсимильной связи), телефонные переговоры в рамках работы на reception, подготовка кассовых отчетов по окончании смены, закрытие кассы, ведение кассовой книги, операций на кассовом аппарате, выполнение отчетов с гашением (без гашения), наличный и безналичный расчет гостей, работа с факсом (отправка/прием).

• лето 2011

Летняя стажировка: ресторан предназначен компании "Русский Проект", Краснодар

Должность: помощник менеджера проекта

• лето 2011

Летняя стажировка: ресторан «Мадьяр», Краснодар

Должность: помощник менеджера ресторана

• лето 2010

Летняя производственная практика: ресторан «Рахмат», Краснодар

• лето 2009

Летняя ознакомительная практика: Центр отдыха и здоровья «Политехник», Лермонтово, Краснодарский край

НАВЫКИ

• MS Office, Internet, AutoCAD, Isis Draw (выполнение курсовых работ и проектов, дипломного проекта)

• Опыт проведения тренингов

• Опыт выполнения переводов с русского на английский язык

• Знание иностранных языков: английский (B2), немецкий (А1.2)

ИНТЕРЕСЫ

• Профессиональное развитие: обучение в университете, чтение профессиональной литературы, журналов «Эксперт», «The Economist»

• Исследования компаний (эмпирические) для подбора материалов для магистерской диссертации

• Маркетинговые исследования рынков России и за рубежом, изучение психологии поведения покупателя и факторы влияния на него

• Хобби: чтение зарубежной классики, интересные книги, языки, теория лидерства