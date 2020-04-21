Свежий взгляд на дизайн: скорость и качество
Опыт работы: более 3х лет
- ИП: (KraftAkro, Пивоварчик)
- Роскосмос (дизайн презентаций)
- независимые коммерческие проекты
Фирменный стиль:
- Логотип
- Брендбук
- Баннеры для рассылок
- Шаблон презентаций
- Брошюры
- Визитки
- Сувенирная продукция
- Общая концепция
Дизайн продукции
- Дизайн самого товара (может быть одежда, сувенирная продукция, книга, и тд)
- Упаковка товара
- Визуализациях товара
- Презентация товара.
Гарантии качества:
- Соблюдение оговорённых сроков
- Качественная работа
- Свежий взгляд на вещи
- Всегда на связи в мессенджерах
Программы:
- Adobe Photoshop
- Adobe illustrator
- Adobe Premiere Pro
- Adobe AfterEffect
- Adobe Lightroom
Образование:
- колледж ВГИК КТиМ, Живопись, художник аниматор 2015-2017 гг.
- ВГИК, режиссер-мультимедиа 2017- настоящее время
- КДХШ, 2005-2017
e-mail: [email protected]
telegram: yusia_ant
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