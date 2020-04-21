Свежий взгляд на дизайн: скорость и качество

Опыт работы: более 3х лет

ИП: (KraftAkro, Пивоварчик)

Роскосмос (дизайн презентаций)

независимые коммерческие проекты

: Профессиональный иллюстратор и дизайнер. 12 лет опыта академической живописи и графики. Имею яркое воображение и умение мыслить в критических ситуациях: и никогда вам не предложу старые тренды, которые не будут продаваться. Могу создать проект из ничего и горжусь этим умением. Индивидуально придумываю проект, чтобы он в первую очередь воплотил в себе все ваши необычные идеи, а в случае чего - посоветую как сделать лучше. Уважаю свое и ваше время, потому ответственно отношусь к дедлайнам. На связи в любых удобных мессенджерах. Работаю по предоплате

Фирменный стиль:

Логотип

Брендбук

Баннеры для рассылок

Шаблон презентаций

Брошюры

Визитки

Сувенирная продукция

Общая концепция

Дизайн продукции

Дизайн самого товара (может быть одежда, сувенирная продукция, книга, и тд)

Упаковка товара

Визуализациях товара

Презентация товара.

Гарантии качества:

Соблюдение оговорённых сроков

Качественная работа

Свежий взгляд на вещи

Всегда на связи в мессенджерах

Программы

Adobe Photoshop

Adobe illustrator

Adobe Premiere Pro

Adobe AfterEffect

Adobe Lightroom

Образование

колледж ВГИК КТиМ, Живопись, художник аниматор 2015-2017 гг.

ВГИК, режиссер-мультимедиа 2017- настоящее время

КДХШ, 2005-2017

e-mail: [email protected]

telegram: yusia_ant