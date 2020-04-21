YuliaAnt

Юлия YuliaAnt

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Свежий взгляд на дизайн: скорость и качество

Опыт работы: более 3х лет 

  • ИП: (KraftAkro, Пивоварчик)
  • Роскосмос (дизайн презентаций)
  • независимые коммерческие проекты
О себе: Профессиональный иллюстратор и дизайнер. 12 лет опыта академической живописи и графики. Имею яркое воображение и умение мыслить в критических ситуациях: и никогда вам не предложу старые тренды, которые не будут продаваться. Могу создать проект из ничего и горжусь этим умением. Индивидуально придумываю проект, чтобы он в первую очередь воплотил в себе все ваши необычные идеи, а в случае чего - посоветую как сделать лучше. Уважаю свое и ваше время, потому ответственно отношусь к дедлайнам. На связи в любых удобных мессенджерах. Работаю по предоплате

Фирменный стиль:

  • Логотип
  • Брендбук
  • Баннеры для рассылок
  • Шаблон презентаций
  • Брошюры
  • Визитки
  • Сувенирная продукция
  • Общая концепция

Дизайн продукции

  • Дизайн самого товара (может быть одежда, сувенирная продукция, книга, и тд)
  • Упаковка товара
  • Визуализациях товара
  • Презентация товара.

Гарантии качества:

  • Соблюдение оговорённых сроков
  • Качественная работа
  • Свежий взгляд на вещи
  • Всегда на связи в мессенджерах

Программы

  • Adobe Photoshop
  • Adobe illustrator
  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe AfterEffect
  • Adobe Lightroom

Образование

  • колледж ВГИК КТиМ, Живопись, художник аниматор 2015-2017 гг.
  • ВГИК, режиссер-мультимедиа 2017- настоящее время
  • КДХШ, 2005-2017
Контакты

e-mail: [email protected]

telegram: yusia_ant

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $35от 4 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $70от 4 дней
нет рейтинга