YuliaLas

Юлия Ластивка YuliaLas

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Аналитик (финансы, сбор информации)

Закончила Киевский экономический университет им. Вадима Гетьмана за спец. Банковское дело. Участвовала в конкурсах научных работ государственного уровня.  Английский на уровне  среднего ( возможен перевод текстов). Работала в экономистом в отделе продвижения  прямых продаж Райффайзен Банк Аваль, работала менеджером по ВЭД в консалтинговой  фирме. Сейчас  работаю в этой же фирме на  должности бухгалтера (работа в 1С.7, 1С.8, Медок), занимаюсь изучением налогового  учета. Опыт публичных выступлений  с   подготовкой оригинальных и запоминающихся ЗD  презентаций. Приобретенные навыки и развитые квалификационные качества: структурирование, анализ и синтез информации разнопланового характер, клиентоориентированность, целеориентированность, креативный подход.