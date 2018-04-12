Аналитик (финансы, сбор информации)

Закончила Киевский экономический университет им. Вадима Гетьмана за спец. Банковское дело. Участвовала в конкурсах научных работ государственного уровня. Английский на уровне среднего ( возможен перевод текстов). Работала в экономистом в отделе продвижения прямых продаж Райффайзен Банк Аваль, работала менеджером по ВЭД в консалтинговой фирме. Сейчас работаю в этой же фирме на должности бухгалтера (работа в 1С.7, 1С.8, Медок), занимаюсь изучением налогового учета. Опыт публичных выступлений с подготовкой оригинальных и запоминающихся ЗD презентаций. Приобретенные навыки и развитые квалификационные качества: структурирование, анализ и синтез информации разнопланового характер, клиентоориентированность, целеориентированность, креативный подход.