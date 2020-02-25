100% решение для качественного курса
Мы - команда, создающая онлайн курсы с нуля до готового продукта.
• работаем с коммерческим и корпоративным обучением;
• разрабатываем разветвлённые сюжеты и сценарии;
• разрабатываем и отрисовываем для курса: навигацию, персонажей в фирменном стиле, иллюстрации и тд;
• работаем с видео, анимацией и озвучкой в обучении.
ЦЕЛЫХ 3 гарантии:
• качество
• СРОК
• команда экспертов
НЕТ сомнениям
• Пишите - будем рады ответить на Ваши вопросы.
Нужно для заказа:
• Все материалы, которые должны быть представлены в презентации или обучающем курсе (текст, иллюстрации, фирменный стиль и т. д. );
• Если у Вас нет этих составляющих - присылайте референсы и мы поможем собрать презентацию с нуля.
Объем услуги: Одна презентация | курс
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$472
10 баллов
4 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!