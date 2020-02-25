100% решение для качественного курса

Мы - команда, создающая онлайн курсы с нуля до готового продукта.

• работаем с коммерческим и корпоративным обучением;

• разрабатываем разветвлённые сюжеты и сценарии;

• разрабатываем и отрисовываем для курса: навигацию, персонажей в фирменном стиле, иллюстрации и тд;

• работаем с видео, анимацией и озвучкой в обучении.

ЦЕЛЫХ 3 гарантии:

• качество

• СРОК

• команда экспертов

НЕТ сомнениям

• Пишите - будем рады ответить на Ваши вопросы.

Нужно для заказа:

• Все материалы, которые должны быть представлены в презентации или обучающем курсе (текст, иллюстрации, фирменный стиль и т. д. );

• Если у Вас нет этих составляющих - присылайте референсы и мы поможем собрать презентацию с нуля.

Объем услуги: Одна презентация | курс