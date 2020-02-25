YuliaMilyaeva

Юлия YuliaMilyaeva

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
100% решение для качественного курса

Мы - команда, создающая онлайн курсы с нуля до готового продукта.

• работаем с коммерческим и корпоративным обучением;

• разрабатываем разветвлённые сюжеты и сценарии;

• разрабатываем и отрисовываем для курса: навигацию, персонажей в фирменном стиле, иллюстрации и тд;

• работаем с видео, анимацией и озвучкой в обучении.

ЦЕЛЫХ 3 гарантии:

• качество

• СРОК

• команда экспертов

НЕТ сомнениям

• Пишите - будем рады ответить на Ваши вопросы.

Нужно для заказа:

• Все материалы, которые должны быть представлены в презентации или обучающем курсе (текст, иллюстрации, фирменный стиль и т. д. );

• Если у Вас нет этих составляющих - присылайте референсы и мы поможем собрать презентацию с нуля.

Объем услуги: Одна презентация | курс

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$470
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
anna_lopulyak
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$472
10 баллов
4 года назад
Разработка онлайн-курса на i-Spring
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