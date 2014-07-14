YuliaPryadkina

Педагог-фрирайтер Уникальные статьи о секретах воспитания и развития детей

Уникальные статьи о секретах воспитания и развития детей от опытного педагога.

- Рекомендации по воспитанию и развитию разновозрастных детей

- Статьи с развивающими занятиями

- Мастер-классы для детей (поделки, аппликации и др.)

- Контенты об организации детских праздников

- Статьи по психологии родительства

- Рецепты взаимопонимания родителей и детей

- Разнообразие жанров по детской тематике

Стоимость – 100 рублей за 1000 знаков.

Особенность статей

- качественное визуальное оформление

- тематические картинки

- доступность и простота подачи информации

- уникальность не ниже 95%

- отсутствие «воды» и штампов

- цепляющие заголовки и подзаголовки

- работа с разными источниками при подготовке текста

- грамотное изложение

- 12 жанров контента

Воспитываю и развиваю текстами

Предлагаю вам услуги педагога-фрирайтера. учителем более 10 лет и мамой более 5, могу поделиться полезной информацией с читателями-родителями.

Ежедневное общение с разновозрастными детьми, профессиональные знания и навыки педагога, воспитание собственных детей - все это позволит мне создать выигрышные тексты для вашего сайта.

Что я могу предложить, как автор

Мои статьи отличает глубокое раскрытие темы, профессиональные рекомендации с учетом возрастных особенностей детей. Ответы на вопросы о проблемах воспитания, вариантах развития читатели смогут найти в моих текстах.

Уже известные темы статей, я могу раскрыть по-новому, работая в 12 типожанрах: рекомендации, инструкции, обзоры, интервью, статьи с решением проблемы, описание и др.

Отсутствие «воды», штампов – еще одна отличительная особенность моих работ.

Посмотрев тексты в моем портфолио, вы убедитесь, что статьи написаны грамотно, верно отформатированы и структурированы. Логичность, связность, легкость изложения и читабельность – верные их спутники.

В каждой работе я стремлюсь полно раскрыть тему статьи, не смотря на ее небольшой объем. Для этого я прорабатываю много источников. Использую не только контенты сетевых статей, но и консультации со специалистами, видео, книжные публикации. Анализирую поставленную проблему на форумах и, конечно, «приправляю» все это знаниями из личного опыта.

Кроме того, я умею грамотно оптимизировать статью под нужные ключевые слова, что увеличит число посетителей вашего сайта.

Я знаю, как оформить статью так, чтобы она не выглядела безликим полотном и смогла мотивировать вернуться на ваш сайт вновь и вновь.

Я умею создавать цепляющие заголовки, и почти каждую свою работу структурирую подзаголовками.

Большое внимание уделяю выбору тематических картинок, так как считаю их отсутствие признаком «бедности» статьи.

При необходимости могу дать ценные советы и рекомендации по улучшению качества контента на вашем сайте.

Я постоянно работаю над своим самообразованием, как учителя, так и веб-райтера. Поэтому моим текстам не грозит застой и творческий кризис. Обе профессии привлекают меня креативной направленностью и возможностью общения.

Ответственность, пунктуальность и толерантность с моей стороны будут способствовать эффективному сотрудничеству с клиентами.

Стоимость и порядок работы

После обсуждения всех деталей и составления ТЗ, я начинаю работу над проектом. Максимальный срок сдачи статьи - 2 дня.

В стоимость моей работы включены три бесплатных правки, которые не противоречат брифу.

Стоимость работы – 100 рублей за тысячу знаков. Заказывая цикл статей или несколько разных контентов, вы получаете скидку и приобретаете работу по 80 рублей за 1000 знаков.

Минимальный объем статьи – 3000 знаков. Считаю, что в меньших рамках проблема статьи не будет раскрыта должным образом.

Заказывайте качественные статьи от опытного педагога-воспитателя, и вы получите больше заинтересованных читателей вашего сайта.