YuliaPryadkina

Юлия Прядкина YuliaPryadkinaYuliaPryadkina
Уникальные статьи о секретах воспитания и развития детей от опытного педагога.
- Рекомендации по воспитанию и развитию разновозрастных детей
- Статьи с развивающими занятиями
- Мастер-классы для детей (поделки, аппликации и др.)
- Контенты об организации детских праздников
- Статьи по психологии родительства
- Рецепты взаимопонимания родителей и детей
- Разнообразие жанров по детской тематике
Стоимость – 100 рублей за 1000 знаков.
Особенность статей
- качественное визуальное оформление
- тематические картинки
- доступность и простота подачи информации
- уникальность не ниже 95%
- отсутствие «воды» и штампов
- цепляющие заголовки и подзаголовки
- работа с разными источниками при подготовке текста
- грамотное изложение
- 12 жанров контента
Воспитываю и развиваю текстами
Предлагаю вам услуги педагога-фрирайтера. учителем более 10 лет и мамой более 5, могу поделиться полезной информацией с читателями-родителями.
Ежедневное общение с разновозрастными детьми, профессиональные знания и навыки педагога, воспитание собственных детей - все это позволит мне создать выигрышные тексты для вашего сайта.
Что я могу предложить, как автор
Мои статьи отличает глубокое раскрытие темы, профессиональные рекомендации с учетом возрастных особенностей детей. Ответы на вопросы о проблемах воспитания, вариантах развития читатели смогут найти в моих текстах.
Уже известные темы статей, я могу раскрыть по-новому, работая в 12 типожанрах: рекомендации, инструкции, обзоры, интервью, статьи с решением проблемы, описание и др.
Отсутствие «воды», штампов – еще одна отличительная особенность моих работ.
Посмотрев тексты в моем портфолио, вы убедитесь, что статьи написаны грамотно, верно отформатированы и структурированы. Логичность, связность, легкость изложения и читабельность – верные их спутники.
В каждой работе я стремлюсь полно раскрыть тему статьи, не смотря на ее небольшой объем. Для этого я прорабатываю много источников. Использую не только контенты сетевых статей, но и консультации со специалистами, видео, книжные публикации. Анализирую поставленную проблему на форумах и, конечно, «приправляю» все это знаниями из личного опыта.
Кроме того, я умею грамотно оптимизировать статью под нужные ключевые слова, что увеличит число посетителей вашего сайта.
Я знаю, как оформить статью так, чтобы она не выглядела безликим полотном и смогла мотивировать вернуться на ваш сайт вновь и вновь.
Я умею создавать цепляющие заголовки, и почти каждую свою работу структурирую подзаголовками.
Большое внимание уделяю выбору тематических картинок, так как считаю их отсутствие признаком «бедности» статьи.
При необходимости могу дать ценные советы и рекомендации по улучшению качества контента на вашем сайте.
Я постоянно работаю над своим самообразованием, как учителя, так и веб-райтера. Поэтому моим текстам не грозит застой и творческий кризис. Обе профессии привлекают меня креативной направленностью и возможностью общения.
Ответственность, пунктуальность и толерантность с моей стороны будут способствовать эффективному сотрудничеству с клиентами.
Стоимость и порядок работы
После обсуждения всех деталей и составления ТЗ, я начинаю работу над проектом. Максимальный срок сдачи статьи - 2 дня.
В стоимость моей работы включены три бесплатных правки, которые не противоречат брифу.
Стоимость работы – 100 рублей за тысячу знаков. Заказывая цикл статей или несколько разных контентов, вы получаете скидку и приобретаете работу по 80 рублей за 1000 знаков.
Минимальный объем статьи – 3000 знаков. Считаю, что в меньших рамках проблема статьи не будет раскрыта должным образом.
Заказывайте качественные статьи от опытного педагога-воспитателя, и вы получите больше заинтересованных читателей вашего сайта.