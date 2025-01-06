YuliaSmm20231991

Смм специалист

Основатель проекта Движс0)

Наша команда:

• успешно работает с аккаунтами Вк/Инстаграм/Авито/ОК на протяжении пяти лет;

• подбирает индивидуальный подход к каждому клиенту;

• качественно оформляет аккаунт и подбирает подходящий дизайн;

• пишет посты любой тематики с нуля и по готовому материалу;

• следит за предложениями в Директе и Л/с;

• работает не только на увеличение аудитории, но и на ее качество;

• оформляет интересные истории;

• увеличивает охваты как сторис, так и публикаций;

• занимается качественным и эффективным продвижением