YuliaSmm20231991

Смм специалист
Основатель проекта Движс0)
Наша команда:
• успешно работает с аккаунтами Вк/Инстаграм/Авито/ОК на протяжении пяти лет;
• подбирает индивидуальный подход к каждому клиенту;
• качественно оформляет аккаунт и подбирает подходящий дизайн;
• пишет посты любой тематики с нуля и по готовому материалу;
• следит за предложениями в Директе и Л/с;
• работает не только на увеличение аудитории, но и на ее качество;
• оформляет интересные истории;
• увеличивает охваты как сторис, так и публикаций;
• занимается качественным и эффективным продвижением
Я против войны в Украине!