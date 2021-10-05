Переводчик английского, французского, русского, украинского языков

Образование и опыт работы:

Я окончила Харьковский Национальный Университет им.Каразина, специальность "Английская и французская филология".

Более 8 лет работаю в сфере IT переводчиком английского, французского, русского и украинского языков.

Услуги:

В первую очередь специализируюсь на переводах, связанных с IT-индустрией — разработка программного обеспечения, разработка игр , электронная коммерция, а также криптовалюта, маркетинг, локализация веб-сайтов и приложений.

Стоимость перевода:

От $3/1000 знаков без пробелов.