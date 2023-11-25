Я Юля, SMM-спеціаліст, просування у соціальних мережах: Максимізуйте ваш вплив та залучайте цільову аудиторію. Я початковий Smm-спеціаліст, тому працюю за мінімальну оплату, щоб набиратись досвіду. Проходжу курси Smm і поступово по проходженню курсів, буду виконувати всі завдання, щоб набиратись більше практики для себе.

Стратегія СММ:

Аналіз цільової аудиторії.

Розробка унікальної стратегії контенту.

Планування та впровадження рекламних кампаній.

Контент-маркетинг:

Створення цікавого та високоякісного контенту.

Візуальна концепція.

Співпраця з впливовими особистостями:

Пошук та співпраця з ключовими впливовими особистостями вашої галузі.

Аналітика та звітність:

Постійний моніторинг результатів кампаній.

Звіти та рекомендації для подальшого вдосконалення стратегії.

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