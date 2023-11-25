Я Юля, SMM-спеціаліст, просування у соціальних мережах: Максимізуйте ваш вплив та залучайте цільову аудиторію. Я початковий Smm-спеціаліст, тому працюю за мінімальну оплату, щоб набиратись досвіду. Проходжу курси Smm і поступово по проходженню курсів, буду виконувати всі завдання, щоб набиратись більше практики для себе.
Стратегія СММ:
Аналіз цільової аудиторії.
Розробка унікальної стратегії контенту.
Планування та впровадження рекламних кампаній.
Контент-маркетинг:
Створення цікавого та високоякісного контенту.
Візуальна концепція.
Співпраця з впливовими особистостями:
Пошук та співпраця з ключовими впливовими особистостями вашої галузі.
Аналітика та звітність:
Постійний моніторинг результатів кампаній.
Звіти та рекомендації для подальшого вдосконалення стратегії.