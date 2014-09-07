YuliaZ

Юля YuliaZ

 
32 годаУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественная работа в срок!

Новый взгляд на обычные вещи!

Копирайт, рерайт, перевод

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#669
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2650
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3789
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3826