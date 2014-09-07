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Юля
YuliaZ
YuliaZ
32 года
Украина
/
Одесса
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
Качественная работа в срок!
Новый взгляд на обычные вещи!
Копирайт, рерайт, перевод
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#669
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2650
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3789
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3826
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