СММ-менеджер, копирайтер, переводчик

Вы любите работать? Я - да!

Мне кажется, что это очень полезно и увлекательно работать и развиваться в интернет-мире, где столько всего интересного и впечатляющего. Мне нравится вливаться в необъятную компанию людей, которые маленькими, но уверенными шажками покоряют он-лайн маркетинг, завоевывают новых клиентов и бизнес вершины. Я благодарна своим потрясающим заказчикам за то, что позволили мне стать частью их успеха.

Если Вы честный, позитивный и целеустремленный работодатель, то я буду очень рада сотрудничать с Вами. Я приложу все усилия, чтобы помочь Вашему бизнесу стать продвинутее, чем он есть. Я обязательно найду способ преподнести Ваш товар или услугу в выгодном свете. Обещаю быть чеcтной, исполнительной, оперативной и инициативной :-)

Злюк, обманщиков и любителей драмы прошу не беспокоить ;-)