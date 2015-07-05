Готова к сотрудничеству по рерайтингу, копирайтингу, написанию рефератов, курсовых, дипломных работ, а также переводам (английский-русский и в обратном направлении).
Есть опыт в написании пресс-релизов и информационных статей для молодежного проекта. Гарантирую грамотность в написании работ, выполнение работы в срок, могу работать с большими объемами информации. В начале сотрудничества готова брать пробные варианты работы для того,чтобы понять, насколько мои способности соответствуют ожиданиям заказчика.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Иностранные языки:
-английский – уровень advances
-немецкий – intermediate
-русский, украинский-родные языки
Уровень владения компьютером:
-MS Office, Internet – опытный пользователь,
-PhotoShop – пользователь, навыки работы c CRM.
EBC*L (A) Sertificate
УВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ Живопись, йога, чтение.