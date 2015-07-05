Готова к сотрудничеству по рерайтингу, копирайтингу, написанию рефератов, курсовых, дипломных работ, а также переводам (английский-русский и в обратном направлении).

Есть опыт в написании пресс-релизов и информационных статей для молодежного проекта. Гарантирую грамотность в написании работ, выполнение работы в срок, могу работать с большими объемами информации. В начале сотрудничества готова брать пробные варианты работы для того,чтобы понять, насколько мои способности соответствуют ожиданиям заказчика.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Иностранные языки:

-английский – уровень advances

-немецкий – intermediate

-русский, украинский-родные языки

Уровень владения компьютером:

-MS Office, Internet – опытный пользователь,

-PhotoShop – пользователь, навыки работы c CRM.

EBC*L (A) Sertificate

УВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ Живопись, йога, чтение.