Yulia_Translator

Перевод сайтов, технической документации, деловой переписки. Качественно и в сроки.
Здравствуйте!
Я дипломированный переводчик с/на английский язык.
Работаю и проживаю в Саудовской Аравии.
Переведу качественно и в срок ваш сайт, презентацию, регламенты, техническую и другую документацию.
Уровень владения английским языком - Advanced.
Стоимость 1 стр (1800 знаков) от 3$.
Оплата по факту предоставления вам перевода.
Образование:
2016 JCI: Project Management
2005-2010 ИжГТУ: Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Специализация: приборостроение, неразрушающие методы контроля качества в промышленности и медицине.
2001-2005 ИПК: Преподаватель английского языка
Буду рада сотрудничеству!
С уважением,
Юлия Гараева