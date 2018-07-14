Yulia_Translator

Перевод сайтов, технической документации, деловой переписки. Качественно и в сроки.

Здравствуйте!

Я дипломированный переводчик с/на английский язык.

Работаю и проживаю в Саудовской Аравии.

Переведу качественно и в срок ваш сайт, презентацию, регламенты, техническую и другую документацию.

Уровень владения английским языком - Advanced.

Стоимость 1 стр (1800 знаков) от 3$.

Оплата по факту предоставления вам перевода.

Образование:

2016 JCI: Project Management

2005-2010 ИжГТУ: Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Специализация: приборостроение, неразрушающие методы контроля качества в промышленности и медицине.

2001-2005 ИПК: Преподаватель английского языка

Буду рада сотрудничеству!

С уважением,

Юлия Гараева