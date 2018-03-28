Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия

Опыт работы более пяти лет.

Профессиональные навыки: ведение учета ОСН, УСН (15, 6%), ЕНВД, ведение первичной документации, подготовка и сдача отчетов в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат, взаимодействие с налоговыми органами при проведении камеральных и встречных налоговых проверок, начисление и расчет заработной платы. Участие в аудиторских проверках в качестве ассистента аудитора.

Образование:

1. 2012-2016

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»

Юридический факультет, Юриспруденция/Гражданско-правовой профиль

2. 2006-2011

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им Н.Ф. Катанова»

Институт экономики и управления, Налоги и налогообложение/Специалист по налогообложению