Копирайт, курсовки, дипломы, статьи, контрольные работы

Санкт-Петербургский государственный университет.

Факультет психологии.

Кемеровский государственный университет.

Факультет филологии и журналистики.

1.Редактирую, исправляю и корректирую тексты.

2. Копирайт\рерайт

SEO тексты для сайтов

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3. Курсовые работы, рефераты, литературные обзоры, доклады, статьи, эссе, контрольные работы, авторефераты и выступления по следующим специальностям: психология, русский язык, русская и зарубежная литература, журналистика и критика, философия, социология, политология, культурология, психофизиология, история, педагогика, экология, этика, религиоведение, эстетика, искусствоведение, валеология, гигиена, социальная работа.