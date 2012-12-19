Юлия Харитонова Yulia_yuYulia_yu
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Копирайт, курсовки, дипломы, статьи, контрольные работы
Санкт-Петербургский государственный университет.
Факультет психологии.
Кемеровский государственный университет.
Факультет филологии и журналистики.
1.Редактирую, исправляю и корректирую тексты.
2. Копирайт\рерайт
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3. Курсовые работы, рефераты, литературные обзоры, доклады, статьи, эссе, контрольные работы, авторефераты и выступления по следующим специальностям: психология, русский язык, русская и зарубежная литература, журналистика и критика, философия, социология, политология, культурология, психофизиология, история, педагогика, экология, этика, религиоведение, эстетика, искусствоведение, валеология, гигиена, социальная работа.
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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