YuliannaIshik

таргетолог, маркетолог

Работаю таргетологом в агентстве онлайн продвижения бизнеса. Активно обучаюсь и слежу за новыми инструментами продвижения онлайн. Здесь беру проекты для собственных кейсов.

Таргетолог и SMM-специалист.

Предлагаю свои услуги эксперта по трафику Инстаграм и Фейсбук .

В мою экспертность входит:

- аудит посадочной страницы, профиля в соц. сетях;

- аудит рекламного кабинета к готовности к запуску таргета;

- анализ конкурентов;

- проработка общего портрета целевой аудитории и создание специализированой целевой аудитории для рекламы (по геоданным, интересам, индивидуальные, похожие и др);

- написание маркетинговых воронок (описание пути клиента);

- создание креативов и офферов для таргетированной рекламы в Инстаграм и Фейсбук;

- настройка, запуск, тестирование разных рекламных гипотез под цели заказчика, корректировка и оптимизация рекламной кампании по эффективным показателям для повышения результата за меньшую стоимость лида;

-масштабирование;

- еженедельные отчеты по показателям рекламной кампании.

Также помогу с построением маркетинговых воронок для оптимизации продаж и эффективным ведением профилей в социальных сетях.