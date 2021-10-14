YuliannaIshik

Работаю таргетологом в агентстве онлайн продвижения бизнеса. Активно обучаюсь и слежу за новыми инструментами продвижения онлайн. Здесь беру проекты для собственных кейсов.
Таргетолог и SMM-специалист.
Предлагаю свои услуги эксперта по трафику Инстаграм и Фейсбук .
В мою экспертность входит:
- аудит посадочной страницы, профиля в соц. сетях;
- аудит рекламного кабинета к готовности к запуску таргета;
- анализ конкурентов;
- проработка общего портрета целевой аудитории и создание специализированой целевой аудитории для рекламы (по геоданным, интересам, индивидуальные, похожие и др);
- написание маркетинговых воронок (описание пути клиента);
- создание креативов и офферов для таргетированной рекламы в Инстаграм и Фейсбук;
- настройка, запуск, тестирование разных рекламных гипотез под цели заказчика, корректировка и оптимизация рекламной кампании по эффективным показателям для повышения результата за меньшую стоимость лида;
-масштабирование;
- еженедельные отчеты по показателям рекламной кампании.
Также помогу с построением маркетинговых воронок для оптимизации продаж и эффективным ведением профилей в социальных сетях.