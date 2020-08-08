Yulianna_Kim

SMM специалист, копирайтер с большим опытом.

Привет, друзья. Давайте познакомимся?

Меня зовут Юлиана, мне 24 года.

Я закончила педагогический университет им. Низами, факультет корейский язык и литература.

Еще на 4 курсе я спонтанно начала интересоваться SMM и меня понесло...

Сначала копирайтинг, потом таргетинг, потом диджитал маркетинг вообще.

Я готова вкладывать душу и все силы в интересные проекты, потому что это не просто моя работа - это увлечение всей жизни.

Каждая заявка и каждая продажа с моей рекламы - это то, что делает счастливыми и меня, и клиента.

Сейчас я занимаюсь разработкой полной стратегии продвижения в социальных сетях для бизнеса.

Это не просто красивые картиночки в инстаграме.

▪️ Это расчеты прибыли и расходов для клиентов.

▪️ Разработка стратегий, офферов, рекламных кампаний в целом.

▪️ Настройка рекламы не "Эй, вы все там" а на вашу ЦА.

▪️ Ремаркетинг и ретаргетинг.

▪️ Создание продающих сайтов.

▪️ Контекстная реклама.

Мы отвечаем за свою работу!

Нам выгодно достигать цели клиентов!