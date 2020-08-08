Yulianna_Kim

Юлиана Ким Yulianna_KimYulianna_Kim
Привет, друзья. Давайте познакомимся?
Меня зовут Юлиана, мне 24 года.
Я закончила педагогический университет им. Низами, факультет корейский язык и литература.
Еще на 4 курсе я спонтанно начала интересоваться SMM и меня понесло...
Сначала копирайтинг, потом таргетинг, потом диджитал маркетинг вообще.
Я готова вкладывать душу и все силы в интересные проекты, потому что это не просто моя работа - это увлечение всей жизни.
Каждая заявка и каждая продажа с моей рекламы - это то, что делает счастливыми и меня, и клиента.
Сейчас я занимаюсь разработкой полной стратегии продвижения в социальных сетях для бизнеса.
Это не просто красивые картиночки в инстаграме.
▪️ Это расчеты прибыли и расходов для клиентов.
▪️ Разработка стратегий, офферов, рекламных кампаний в целом.
▪️ Настройка рекламы не "Эй, вы все там" а на вашу ЦА.
▪️ Ремаркетинг и ретаргетинг.
▪️ Создание продающих сайтов.
▪️ Контекстная реклама.
Мы отвечаем за свою работу!
Нам выгодно достигать цели клиентов!