Yulianna_Str

В кратчайшие сроки необходимо отредактировать дипломную работу по олигофренопедагогике!! ошибки указанны, что необходимо дополнить указанно
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Закрыт
14 лет назад
В кратчайшие сроки необходимо отредактировать дипломную работу по олигофренопедагогике!! ошибки указанны, что необходимо дополнить указанно
Срочно!!! необходимо написать дипломную работу по олигофренопедагогике на тему: "Типология ошибок учащихся специальной (коррекционной) школы 8 вида при решении задач". Работа со старшеклассниками при решении задач на движение.