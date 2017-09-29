Разработка landing-page, отрисовка логотипа, модных иконок и flash-баннеров, создание дизайна интернет-магазина, визитки, флаеров, ретушь фотогафий
Разработка landing-page, отрисовка логотипа, модных иконок и flash-баннеров, создание дизайна интернет-магазина, визитки, флаеров, ретушь фотографий (восстановление, макияж и т.д.)
Портфолио
- Флаера161 просмотр
- Обработка фото108 просмотров
- Визитка104 просмотра
- Создание картинок105 просмотров
- Обработка фото108 просмотров
- Рисунки в фотошопе119 просмотров
- Ретушь108 просмотров
- Разработка landing-page115 просмотров
- Разработка landing-page106 просмотров