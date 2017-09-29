Yuliia99

Юлия Джумаева Yuliia99

 
25 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка landing-page, отрисовка логотипа, модных иконок и flash-баннеров, создание дизайна интернет-магазина, визитки, флаеров, ретушь фотогафий

Разработка landing-page, отрисовка логотипа, модных иконок и flash-баннеров, создание дизайна интернет-магазина, визитки, флаеров, ретушь фотографий (восстановление, макияж и т.д.)

[email protected]

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