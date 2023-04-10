Потрібен переклад? Рішення є - я зроблю це за вас!

Привіт, я Yuliia!

Дякую, що завітали до мого профілю, ми об’язково знайдем спільну мову! :)

Напевне, як і більшість українців я залишилась без роботи і вирішила увесь свій вільний час присвятити фрілансу.

«Під лежачий камінь вода не тече.» - це моя життєва позиція, люблю вчитись новому і ділитись тим, що вже знаю.

А так як я вільно володію українською, російською, знаю базову англійську, вивчаю польську, можу зробити переклад з фото, картинки, чи переписати текст, то ви завжди можете звернутись до мене для плідної співпраці.

P.S. Трішки про мене:

29 років, маю сина, відповідальна і справедлива, як в роботі, так і в повсякденному житті, тому завжди стараюсь працювати на результат, щоб у моєї дитини було хороше майбутнє, а у вас якісно виконане замовлення! ;)