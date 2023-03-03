Привіт, я Yuliia, мені 29 і я з України!
Ми обов’язково знайдемо спільну мову!
Я, напевне, як і більшість українців залишилась без роботи, тому увесь свій вільний час присвятила фрілансу.
Де родився, там і пригодився? Ні! Це точно не про мене, сидіти без діла - не вихід і ніколи не пізно ділитись своїм вмінням і вчитись чомусь новому!
А так як я вільно володію українською і російською, знаю базову англійську і почала вивчати польську, то з задоволенням допоможу тим, хто потребує таких знань.
Також можу зробити переклад з фото і картинок, напишу текст, доповню.
P.S. У мене, доречі є син, а діти як правило швидко ростуть і щоб забезпечити своїй дитині світле майбутнє, а вам хороший результат, я виконаю свою роботу швидко і якісно - ви завжди можете на мене розраховувати! ;)