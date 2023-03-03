Труднощі з перекладом? Не маєте вільного часу? Рішення є - я зроблю усе за вас!

Привіт, я Yuliia, мені 29 і я з України!

Ми обов’язково знайдемо спільну мову!

Я, напевне, як і більшість українців залишилась без роботи, тому увесь свій вільний час присвятила фрілансу.

Де родився, там і пригодився? Ні! Це точно не про мене, сидіти без діла - не вихід і ніколи не пізно ділитись своїм вмінням і вчитись чомусь новому!

А так як я вільно володію українською і російською, знаю базову англійську і почала вивчати польську, то з задоволенням допоможу тим, хто потребує таких знань.

Також можу зробити переклад з фото і картинок, напишу текст, доповню.

P.S. У мене, доречі є син, а діти як правило швидко ростуть і щоб забезпечити своїй дитині світле майбутнє, а вам хороший результат, я виконаю свою роботу швидко і якісно - ви завжди можете на мене розраховувати! ;)