YuliiaYabloko

Шукається фріланс-дизайнер для створення цифрових принтів з фотографій одягу. Завдання включає витяг файлів дизайну та натягування на макети футболок і худі. Оплата 50 грн за один цифровий файл і 4 фото на макет. Ідеально підходить для тих, хто хоче працювати над невеликою кількістю проектів.