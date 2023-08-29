YuliiaYabloko

Шукається фріланс-дизайнер для створення цифрових принтів з фотографій одягу. Завдання включає витяг файлів дизайну та натягування на макети футболок і худі. Оплата 50 грн за один цифровий файл і 4 фото на макет. Ідеально підходить для тих, хто хоче працювати над невеликою кількістю проектів.
- $10Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $10
Требуется создать 3 рекламных текста для Facebook о ношах-волокушах. Посты должны содержать ясный призыв к заказу и объяснять, как его сделать. Основная целевая аудитория – фонды, волонтеры и военные. Можно упомянуть некоторые преимущества, но текст должен быть четким и привлекательным для целевой аудитории.Продающие тексты9 заявокЗакрытгод назад
- $10
Необходимо создать 3 изображения и 3 рилса для таргетированной рекламы на Facebook, используя имеющийся материал. Ноша-волокуша предназначена для эвакуации пораненных и выделяется хорошей ценой и качеством. Исходный материал может быть не высокого качества, но нужно сделать акцент на преимуществах. Более подробная информация о характеристиках будет предоставлена в личной переписке.Видеомонтаж6 заявокЗакрытгод назад
Необхідно створити зовнішню обробку для модуля обміну BAF з ОЛХ у 1С. Завдання включає передачу даних про позиції, управління цінами, активацію оголошень та інтеграцію з системою замовлень. Важливо реалізувати контроль реклами і сповіщення про нові повідомлення. Додатково, відображення залишку гаманця та кількості переглядів у 1С.1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $150
Необхідно внести незначні правки в обробку обміну через АПІ BAF на сайті. Робота виконується на копії бази та сайту. Після перевірки відбувається оплата та перенесення змін на робочу базу.1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Шукається готовий або кастомний парсер для щоденного збору популярних товарів та новинок з Hotline. Необхідно налаштувати фільтри, витягти дані про ціни, параметри та акційність, а також провести порівняння з чотирма польськими маркетплейсами. Важливо виділити товари, що потрапили в обидві категорії.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад