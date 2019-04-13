Дизайн полиграфии, верстка, внешняя реклама...

Высшее образование: Украинская Академия Печати (1999-2004), по специальности „Компьютеризированные технологии и системы издательско-полиграфических производств”. Квалификация — технолог-издатель, специалист.

Знание программ: Adobe InDisign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker вдруг еще кому надо)))) ), Word, поиск информации в интернете.

Работа по полиграфии — визитки, буклеты, плакаты, афиши, верстка книг, журналов, газет, обработка фотографий, дизайн упаковки.

Дизайн внешней рекламы — билборды, баннеры, стойки-штендеры.

Мои контакты

[email protected]

[email protected]

Телефон (Viber): +3 8 (096) 9071617