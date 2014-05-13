Предлагаю свои услуги в сфере контент-менеджмента и рерайтинга. Предпочитаю заниматься наполнением интернет-магазинов, также имею отличное знание всех офисных программ. Могу уделять работе несколько часов в день.

Тип работы: Частичная занятость, свободный график.

Контакты: E-mail: [email protected], тел: 050-286-21-81

Опыт работы:

Период работы: с января 2011 г. по настоящее время

Функциональные обязанности: занималась нахождением контента, картинок и их загрузкой на сайт, рерайтингом.

Работала и работаю сейчас с сайтом http://lokon.dn.ua

Дополнительная информация:

Иностранные языки: среднее знание английского

Уровень владения компьютером: опытный пользователь

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к профессиональному совершенству, самообучаемость, нацеленность на результат.