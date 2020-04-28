Yuliya2030

Настройка рекламы в РСЯ

Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Я начинающий специалист по рекламе в РСЯ. Предлагаю Вам свои услуги по качественной настройке рекламы в РСЯ. А это: аудит конкурентов, запуск тестовой рекламной кампании (РК), полная настройка, ведение, оптимизация и масштабирование (по желанию заказчика) основной РК.

О себе: стараюсь совершенствовать свои знания, изучаю современные и эффективные технологии рекламы в интернете.Постоянно прохожу тренинги, онлайн-интенсивы, обучающие курсы, как по выбранному направлению, так и по смежным (чтоб быть в курсе).

Готова, как к разовым заказам, так и к постоянному, долговременному сотрудничеству.