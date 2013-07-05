Редактирование текстов.
Перевод текстов с английского языка на русский и с русского на английский (художественный, научно-популярный, медицинский).
Набор текста.
Рефераты,курсовые,дипломные в сфере юриспруденции.
- Орфографически и стилистически грамотный русский язык;
- Владение MS Office и Internet;
- Английский язык уровня Upper Intermediate;
- Высшее юридическое образование; неоконченное высшее лингвистическое образование;
- Опыт работы с переводами текстов в удаленном режиме.
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