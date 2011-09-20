Пунктуальность и грамотность!
Переводчик английского, немецкого, украинского/русского языков более 7 лет
Образование: Высшее
Восточно-Европейский Университет экономики и менеджмента
Переводчик английского и немецкого языков (диплом с отличием)
Личные качества: Ответственность, аккуратность, грамотность
Дополнительные сведения: Практический опыт работы на ПК (Word, Fine Reader, Outlook, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, Internet, Trados, OmegaT и др.), свободный доступ в Интернет
Переводы
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