ПЕРЕВОДЧИК С ИСПАНСКОГО НА РУССКИЙ, С РУССКОГО НА ИСПАНСКИЙ

Я закончила Минский Государственный Лингвистический Университет, имею профильное образование. (Факультет испанского языка).

Мои рабочие языки: английский, русский, испанский.

Опыт работы переводчиком - более 5 лет.

Мои навыки:

- перевод

- вычитка

- редактирование текста

- перевод и добавление субтитров

- озвучка

Что я перевожу:

- Технические тексты

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- Сайты

- Новости

- Тексты о путешествиях/моде/туризме/красоте/домашних животных

- аудио/видео файлы (фильмы/сериалы/блоги/Ютуб)

Я жила в Испании почти 2 года, где я работала переводчиком и сопровождала группы детей на отдых.

На данный момент работаю РЕПЕТИТОРОМ онлайн, веду свой блог, буду рада сотрудничать с вами.

Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Мои контакты:

[email protected]

Telegram: @YuliyaLia (+375255420992) - наиболее предпочтительный вариант общения.