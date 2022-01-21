Я закончила Минский Государственный Лингвистический Университет, имею профильное образование. (Факультет испанского языка).
Мои рабочие языки: английский, русский, испанский.
Опыт работы переводчиком - более 5 лет.
Мои навыки:
- перевод
- вычитка
- редактирование текста
- перевод и добавление субтитров
- озвучка
Что я перевожу:
- Технические тексты
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- Сайты
- Новости
- Тексты о путешествиях/моде/туризме/красоте/домашних животных
- аудио/видео файлы (фильмы/сериалы/блоги/Ютуб)
Я жила в Испании почти 2 года, где я работала переводчиком и сопровождала группы детей на отдых.
На данный момент работаю РЕПЕТИТОРОМ онлайн, веду свой блог, буду рада сотрудничать с вами.
Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Мои контакты:
Telegram: @YuliyaLia (+375255420992) - наиболее предпочтительный вариант общения.