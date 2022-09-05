YuliyaShavyrova9

Директолог/Маркетолог/Яндекс Директ/Tilda/LP/Турбо-сайты

Профессиональные навыки: 1. Проведение предпроектного исследования в поисковой системе Яндекс Директ. 1.1 Анализ целевой аудитории. 1.2 Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были). 1.3 Анализ конкурентов. 1.4 Анализ спроса и сезонности. 1.5 Анализ посадочных страниц сайта 2. Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ. 2.1 Сбор финансовых показателей 2.2 Декомпозиция бюджета3. Сбор и группировка семантики в поисковой системе Яндекс Директ. 3.1 Подготовка карты слов. Подбор масок. 3.2 Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики. 4. Создание объявлений в поисковой системе Яндекс Директ. 4.1 Копирайтинг. 4.2 Дизайн. 5. Настройка аналитики в поисковой системе Яндекс Директ. 5.1 Технический анализ. 5.2 Настройка Яндекс Метрики. 6. Внедрение CRM Call Tracking 6.1 Создание аккаунта, базовые настройки. 6.2 Настройка динамического коллтрекинга. 7. Настройка Рекламных кампаниив поисковой системе Яндекс Директ. 7.1 Загрузка, настройка и запуск кампании. 7.2 Прохождение модерации. 7.3 Запуск. 8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковой системе Яндекс Директ. 8.1 Проведение анализа планируемых и фактических показателей. 8.2 Корректировка рекламной кампании с целью оптимизацииДополнительные сведения: • Уверенный пользователь ПК: MS Office. • Знания работы с KeyCollector. • Продвинутый пользователь Directcommander. • Навыки настройки Гиперлокального таргетинга. • Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика.• Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager. • Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ. • Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка. • Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс). • Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ. • Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ. • Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama. Личные качества: Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.