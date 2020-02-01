Юлия

Здравствуйте, моё имя Юлия! ⠀Я прошла обучение по профессии «Администратор онлайн школы» и сейчас в поисках работы!⠀⠀Администратор- это технический специалист, который изнутри организует и настраивает всё, чтобы онлайн школа работала на 100%.⠀⠀Что я умею:⠀⠀✅ Создавать сайты на Tilda ( стандартные и Zero блоки). ⠀⠀✅ Регистрация домена и создание доменной почты.⠀⠀✅ Настройка GetCourse:⠀-привязка домена⠀-настройка почты⠀-подключение платёжной системы ⠀-интеграция с сайтом⠀-создание процессов⠀-проведение вебинаров.⠀⠀✅ Организация вебинаров:⠀-вебинар в GetCourse⠀-трансляции через YouTube и OBS⠀- настройка вебинара через Бизон 365 (создание серии рассылок до, во время и после вебинара; создание страницы регистрации, интеграция с Tilda).⠀⠀✅ Создание презентаций в Canva и PowerPoint.⠀⠀✅ Настройка рассылок в мессенджерах, создание воронок для тренингов:⠀-Senler (ВКонтакте)⠀-BotHelp (Viber, Facebook, Telegram, ВКонтакте)⠀⠀✅ Создание визуального контента:⠀-Визуал для группы в ВКонтакте, Facebook⠀-Создание макетов для видео и⠀постов Instagram ⠀-Создание обложек для тренинга, картинок к урокам.⠀⠀Буду рада сотрудничать.⠀Хочу расти, развиваться и идти вместе с Вами к успеху!⠀⠀Давайте свяжемся, нам есть что обсудить!⠀