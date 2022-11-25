Співачка, педагог з вокалу, ваш голос

Привіт мої друзі! Мене звуть Юлія.

Я професійна співачка, бек-вокаліст та автор пісень. Мій досвід роботи понад 20 років. Я добре розуміюся на наступних жанрах: поп, романс, французький шансон, народна музика, ідиш-джаз та інші.

Можу записати для вас музичне вітання для ваших друзів! Якщо потрібен простійший відеоколаж на пісню, я також можу це зробити. Із задоволенням напишу текст-вітання для пісень на українській і російській мовах. Та озвучу це на професійній студії.

Крім того, я пишу тексти та музику до пісень.

Я записую свій голос для озвучки медитацій та візуалізацій. Із задоволенням запишу вашу аудіокнигу.

Зможу записати для вас українській, англійській та російській мовах.

Для уточнення усіх діталей, напишіть мені.

Сподіваюся, що ми зможемо працювати разом!