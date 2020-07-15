Создам сайт на Tilda. Разработаю дизайн на Figma.
Веб-дизайнер. Занимаюсь разработкой сайтов на Тильде. Создаю уникальные дизайны в Figma
Как я работаю и что будет сделано?
1. Бриф и консультация перед началом работы;
2. Составление воронки продаж для структуры будущего сайта;
3. Написание заголовков и основных текстов;
4. Прототипирование (отрисовка скелета сайта, его последовательность блоков);
5. Дизайн сайта (наполнение типографикой, контентом сайт);
6. Верстка и адаптация сайта, подключение анимации;
7. Подключение всех необходимых вспомогательных систем (платёжные системы, системы приёма заявок и тп)
Срок работы: до 7 дней.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработаю дизайн для вашего сайта!37 просмотров