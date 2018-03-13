Yuliz

Юлия Yuliz

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
СММ-менеджер

Помогу с ведением групп и сообществ, с продвижением продукции  в соц.сетях

Провожу аудит группы ВК, то есть анализирую основные ее разделы с точки зрения привлекательности, информативности для потребителей 

 - оформляю группу ВК: 

 - создаю новый-ую аватар/обложку или редактирую старую 

 - добавляю необходимые разделы в группу 

 - пишу статус и описание 

 - подключаю вики-меню 

 - веду группу ВК: 

 - определяю целевую аудиторию 

 - составляю контент-план 

Сейчас готова взять в работу 3 проекта. Пишите в лс, и я проведу аудит вашей группы БЕСПЛАТНО