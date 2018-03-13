СММ-менеджер

Помогу с ведением групп и сообществ, с продвижением продукции в соц.сетях

Провожу аудит группы ВК, то есть анализирую основные ее разделы с точки зрения привлекательности, информативности для потребителей

- оформляю группу ВК:

- создаю новый-ую аватар/обложку или редактирую старую

- добавляю необходимые разделы в группу

- пишу статус и описание

- подключаю вики-меню

- веду группу ВК:

- определяю целевую аудиторию

- составляю контент-план

Сейчас готова взять в работу 3 проекта. Пишите в лс, и я проведу аудит вашей группы БЕСПЛАТНО