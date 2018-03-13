СММ-менеджер
Помогу с ведением групп и сообществ, с продвижением продукции в соц.сетях
Провожу аудит группы ВК, то есть анализирую основные ее разделы с точки зрения привлекательности, информативности для потребителей
- оформляю группу ВК:
- создаю новый-ую аватар/обложку или редактирую старую
- добавляю необходимые разделы в группу
- пишу статус и описание
- подключаю вики-меню
- веду группу ВК:
- определяю целевую аудиторию
- составляю контент-план
Сейчас готова взять в работу 3 проекта. Пишите в лс, и я проведу аудит вашей группы БЕСПЛАТНО
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