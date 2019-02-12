SMM менеджер (начинающий специалист)

Рассматриваю ведение профилей как SMM-менеджер в соц.сетях.

Выкладывать по 2-3 фото в день;

Писать интересные посты по теме и проводить конкурсы.

Подбирать хэштеги и геолокацию с максимально рентабельным охватом аудитории.

Кратко о себе:

Образование: Высшее (Университет Министерства Внутренних Дел- правовой факультет) 2012 год

Опыт работы:

- Менеджер по персоналу на проектах с августа 2018 по н.в. (фриланс)

- Менеджер по персоналу АО «Тандер» ( подбор массового персонала для магазинов (продавцы, повара, водители) , поиск и подбор административного персонала (директора магазинов, товароведы, бухгалтера, менеджеры по подбору, специалисты по кадрам) с ноября 2016г. по июнь 2018г.

- Ассистент отдела сервиса ГК АвтоСпеццентр Ауди (запись на сервис, консультации, обзвон «тёплой базы», отчёты) 2014г. по 2016г.

- Следователь СО ОМВД с 2012г. по 2013г.