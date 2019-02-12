Рассматриваю ведение профилей как SMM-менеджер в соц.сетях.
Выкладывать по 2-3 фото в день;
Писать интересные посты по теме и проводить конкурсы.
Подбирать хэштеги и геолокацию с максимально рентабельным охватом аудитории.
Кратко о себе:
Образование: Высшее (Университет Министерства Внутренних Дел- правовой факультет) 2012 год
Опыт работы:
- Менеджер по персоналу на проектах с августа 2018 по н.в. (фриланс)
- Менеджер по персоналу АО «Тандер» ( подбор массового персонала для магазинов (продавцы, повара, водители) , поиск и подбор административного персонала (директора магазинов, товароведы, бухгалтера, менеджеры по подбору, специалисты по кадрам) с ноября 2016г. по июнь 2018г.
- Ассистент отдела сервиса ГК АвтоСпеццентр Ауди (запись на сервис, консультации, обзвон «тёплой базы», отчёты) 2014г. по 2016г.
- Следователь СО ОМВД с 2012г. по 2013г.