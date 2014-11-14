Копрайт, написание текстов

Хочу попробовать себя в роли копирайтера, мечтаю сменить профессию. Я умею грамотно писать, оригинально мыслить, пишу стихи и рассказы. (пока не афиширую, есть на то причины). Я активная, общительная, позитивная. Являюсь мамой трех детей. По профессии я инженер, четко вижу структуру и обладаю достаточной самоорганизацией. (4 года работала на дому по профессии, еще 6 лет в офисе). Интересует туризм, путешествия с детьми, семейные лагеря, активные виды спорта, здоровый образ жизни, саморазвитие, воспитание детей, сыроедение. Рабочий день в будни, с 8.00 до 14.00, в школьные каникулы и летом работаю по вечерам с 8.00 до 2.00