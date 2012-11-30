Личные данные:Ползикова Юлия Владимировна
Пол: женский
Дата рождения: 21.02.1987 г.
Гражданство: Россия
Место проживания: г. Саратов, ул.Химическая, д.5, кв.116
Опыт работы
ИП Мартышова Н.А., с сентября 2006 по 30.11.2012 г.
Бухгалтер
1. Ведение бухгалтерии отдельных предпринимателей:
-начисление заработной платы
-ведение расчетно-платежных ведомостей
-расчет отпускных выплат
-кадровый учет
-контроль оплаты взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, налоговую инспекцию
-составление трудовых договоров
-составление отчетности в ИФНС (ЕНВД, УСН, 2-НДФЛ)
-составление отчетности в ПФР
-составление отчетности в ФСС
2. Обслуживание приходящих клиентов:
-подготовка заявлений на открытие, закрытие индивидуального предпринимателя, на внесение изменений в ЕГРИП (формы Р21001, Р26001, Р24001)
-расчет взносов в пенсионный фонд и в фонд социального страхования
-составление трудовых договоров
-составление отчетности в ИФНС (ЕНВД, УСН, 2-НДФЛ)
-составление отчетности в ПФР
-составление отчетности в ФСС
Координатор рекламной группы
-прием и распределение заказов клиентов
-контроль качества выполненных работ, согласование результатов с заказчиками
-отслеживание кредиторской задолженности
ООО «Изида», с 01 декабря 2012 г.
Гл. бухгалтер
-ведение бухгалтерского и налогового учета сторонних организаций
Профессиональные навыки
PC - уверенный пользователь (Word‚ Excel ‚ Internet, 1 С 8.2, СБИС++, Клиент-Банк, Spu_Orb, Налогоплательщик Юл)
Образование
Основное — высшее, диплом с отличием.
Саратовский колледж машиностроения и экономики – с 2002 по 2005 гг.
Квалификация: бухгалтер
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина (СГТУ) (высшее) - с 2005 по 2009 гг.
Квалификация: Экономист-менеджер
Саратовский колледж машиностроения и экономики (курсы) – 2005 г.
Программа: «Автоматизация бухгалтерского учета на базе программы 1С: Предприятие 7.7
Иностранные языки
Немецкий: Базовый уровень
Дополнительные сведения
Семейное положение: Замужем
Дети: нет
Возможность командировок: нет
О себе: Ответственная‚ работоспособная‚ инициативная‚ способна к быстрому обучению‚ направлена на результат‚ стремлюсь к профессиональному росту.