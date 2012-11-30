Опыт работы 7 лет, ЕНВД УСНО, бухг. отчетность,1 С 8.2, СБИС++, клиент-банк

Личные данные:Ползикова Юлия Владимировна

Пол: женский

Дата рождения: 21.02.1987 г.

Гражданство: Россия

Место проживания: г. Саратов, ул.Химическая, д.5, кв.116

Опыт работы

ИП Мартышова Н.А., с сентября 2006 по 30.11.2012 г.

Бухгалтер

1. Ведение бухгалтерии отдельных предпринимателей:

-начисление заработной платы

-ведение расчетно-платежных ведомостей

-расчет отпускных выплат

-кадровый учет

-контроль оплаты взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, налоговую инспекцию

-составление трудовых договоров

-составление отчетности в ИФНС (ЕНВД, УСН, 2-НДФЛ)

-составление отчетности в ПФР

-составление отчетности в ФСС

2. Обслуживание приходящих клиентов:

-подготовка заявлений на открытие, закрытие индивидуального предпринимателя, на внесение изменений в ЕГРИП (формы Р21001, Р26001, Р24001)

-расчет взносов в пенсионный фонд и в фонд социального страхования

-составление трудовых договоров

-составление отчетности в ИФНС (ЕНВД, УСН, 2-НДФЛ)

-составление отчетности в ПФР

-составление отчетности в ФСС

Координатор рекламной группы

-прием и распределение заказов клиентов

-контроль качества выполненных работ, согласование результатов с заказчиками

-отслеживание кредиторской задолженности

ООО «Изида», с 01 декабря 2012 г.

Гл. бухгалтер

-ведение бухгалтерского и налогового учета сторонних организаций

Профессиональные навыки

PC - уверенный пользователь (Word‚ Excel ‚ Internet, 1 С 8.2, СБИС++, Клиент-Банк, Spu_Orb, Налогоплательщик Юл)

Образование

Основное — высшее, диплом с отличием.

Саратовский колледж машиностроения и экономики – с 2002 по 2005 гг.

Квалификация: бухгалтер

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина (СГТУ) (высшее) - с 2005 по 2009 гг.

Квалификация: Экономист-менеджер

Саратовский колледж машиностроения и экономики (курсы) – 2005 г.

Программа: «Автоматизация бухгалтерского учета на базе программы 1С: Предприятие 7.7

Иностранные языки

Немецкий: Базовый уровень

Дополнительные сведения

Семейное положение: Замужем

Дети: нет

Возможность командировок: нет

О себе: Ответственная‚ работоспособная‚ инициативная‚ способна к быстрому обучению‚ направлена на результат‚ стремлюсь к профессиональному росту.